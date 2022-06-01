ВСУ ликвидировали подполковника спецполка имени Ахмата Кадырова Заура Димаева

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, ряды "двухсотых" пополнил подполковник Заур Димаев.

Известно, что он являлся заместителем командира четвертого батальона спецполка имени Ахмата Кадырова. Теперь же Заур Димаев превратился в перегной для украинского чернозема.

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Оккупанта ликвидировали в Запорожье

Известно, что Заур Димаев вместе с другими бойцами был на Запорожье. 31 мая он с остальными оккупантами ехал на УАЗе "Патриот" и попал под артиллерийский огонь в Камышевахе.

Украинские военные сработали блестяще. От их огня на месте погибли два сотрудника полиции Чечни, еще четверо получили ранения. Как вы уже поняли, один из "двухсотых" – Заур Димаев. Вместе с ним на тот свет отправился водитель внедорожника.

Заметим, что за прошедшие сутки наши военные уничтожили 200 российских захватчиков. Подозреваем, что Заур Димаев попал в эту "печальную" статистику. Расскажем вам больше о вражеских потерях.

Почти 31 тысяча кафиров превратились в перегной

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла несколько десятков тысяч своих военных. Если быть точнее, то речь идет о 30 700 "двухсотых" .

Если говорить о вражеской технике, то ее за эти три месяца стало гораздо меньше. В частности, речь идет об уничтоженном 1 361 танке, 3 343 боевых бронированных машинах, 659 артиллерийских системах, 207 реактивных системах залпового огня, 94 единицах средств ПВО.

После войны с Украиной Россия не досчитается как минимум 208 самолетов, 175 вертолетов, 518 БпЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, 13 судов, 2 290 автомобилей и автоцистерн, а также 49 единиц специальной техники.

В то же время следует понимать, что сейчас проходят ожесточенные бои. Их эпицентром можно считать Луганскую область. В частности, город Северодонецк.

Оккупанты уже захватили 70% Северодонецка

Как рассказал Сергей Гайдай, российские захватчики захватили 70% Северодонецка . Глава Луганской ОВ подчеркнул, что часть наших военных отошла к заранее подготовленной более выигрышной позиции. Другая часть продолжает противостоять российским захватчикам в самом городе.

В то же время, он попросил не разгонять измену по поводу сдачи города. Сергей Гайдай подчеркнул, что наши военные сейчас борются за каждый населенный пункт. Так что никто ничего не собирается отдавать врагу. А вот противостоять ему было бы гораздо легче, если бы было налицо более мощное оружие, в котором мы так нуждаемся.

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