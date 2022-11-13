Потери врага за более чем 8 месяцев войны составляют около 80 тысяч военнослужащих. Также стало известно 13 ноября, что отправился на концерт в Кобзон Сергей Кошелев, служивший во вражеских воздушно-десантных войсках.

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С парада был мобилизован прямо в могилу

О смерти вражеского подполковника сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что Кошелев служил в 137 воздушно-десантном полку и участвовал в параде ко Дню Победы на Красной площади.

В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню Победы,

– написал украинский воин.

В своем тексте он сослался на сестру Кошелева Татьяну и сказал, что именно она об этом заявила. Известно, что Татьяна Кошелева – российская волейболистка и чемпионка мира, которая сейчас играет в итальянской команде Megabox Vallefoglia. Своего уже покойного брата она называла гордостью "отчизны и государства" и ни слова не говорила об убитых украинцах или зверствах россиян на наших территориях.



Вооруженные Силы отправили в Кобзон подполковника Кошелева / Фото из соцсетей

Актуальная информация о потерях врага

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского рассказала 24 каналу , что на Бахмутском направлении удалось зафиксировать около 20 трупов захватчиков. На фотографиях видно, как российские военнослужащие там, где должны быть, – в пакетах.

, что на Бахмутском направлении удалось зафиксировать около 20 трупов захватчиков. На фотографиях видно, как российские военнослужащие там, где должны быть, – в пакетах. Кроме того, поступают хорошие новости из легендарной и уже оккупированной Чернобыевки в Херсонской области. В сети появились кадры, на которых видно, как Вооруженным Силам удалось сокрушить вражескую базу в населенном пункте.

Также партизаны подпольного "Атеша" во временно оккупированном Крыму заявили о ликвидации 30 оккупантов, лежавших в госпиталях Симферополя. Среди них были предатели нашего государства.

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