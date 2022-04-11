ВСУ "ломают хребет" Путину, – Пионтковский предположил, почему Запад уверен в победе Украины

На Западе все чаще говорят о безоговорочной победе Украины в этой войне. В Вашингтоне об этом заговорили совсем серьезно несколько дней назад, с похожими заявлениями выступили Блинкен и Урсула фон дер Ляйен.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, в эфире 24 каналу. Он также отметил, что даже самые осторожные европейские политики громко артикулируют слово "победа".

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"То, что Украину так горячо поддерживает Великобритания – не случайно, ведь за этим вырисовываются мощные исторические параллели, британцы очень хорошо помнят свою страну в 1940 году и считают своим долгом помочь Украине в 2022, ведь картина совершенно одинакова: страна осталась с врагом одна", – утверждает политолог.

Кардинальное изменение риторики Кремля – заслуга вооруженных сил Украины на поле боя. Все же американцы были очень точны в прогнозах всегда, но провалились, когда оценили шансы Украины продержаться, максимум, 96 часов,

– говорит Пионтковский.

Российский политолог отмечает, что разговоры западных партнеров о победе Украины сейчас привязывают к открывшимся в Буче зверствам, но смена риторики произошла за несколько дней до этого.

Европе и НАТО надоело наблюдать за Столтенбергом, постоянно повторяющим о недопущении эскалации конфликта НАТО и России, а в то время ВСУ "ломают позвоночник" Путину,

– резюмирует Андрей Пионтковский.

Полное интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео



