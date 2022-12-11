Соответствующую информацию и кадры начали распространять в местных телеграм-каналах, а также прокомментировали захватнические так называемые "власти". По их данным, в Луганской области ударили по вагнеровцам.

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Что известно об атаке по вагнеровцам

Телеграм-канал "Всевидящее ОКО. Украина" сообщил, что прилетело в штаб ЧВК "Вагнер". На опубликованных фото видно, что так называемый штаб оккупантов потерпел значительные разрушения.



Последствия атаки по вагнеровцам / Фото с телеграм-канала "Всевидящее ОКО. Украина"

По данным СМИ, жили россияне в гостинице "Гостевой дом Жданова".

Российские телеграм-каналы написали, что так называемый "сотрудник мэрии" заявил, что ударили по центральной части города Кадиевка, который оккупанты продолжают называть Стаханов, хотя Украина его переименовала в рамках декоммунизации.

"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. Сейчас он не работал. На месте уже работали спасатели, разбирали завалы", – сказал сотрудник мэрии.



Оккупанты жалуются из-за взрывов в Кадиевке / Скриншот Дениса Казанского

По данным российских телеграм-каналов, на месте уже работают спасатели, разбирающие завалы. Российские пропагандисты уже спешили прокомментировать инцидент.

В частности, заявили, что здание отеля разрушено и это случилось якобы из-за "удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS". Хотя наши военные еще не комментировали событие.

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