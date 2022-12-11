Відповідну інформацію та кадри почали поширювати в місцевих телеграм-каналах, а також прокоментувала загарбницька так звана "влада". За їхніми даними, на Луганщині вдарили по вагнерівцях.

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Що відомо про атаку по вагнерівцях

Телеграм-канал "Всевидюче ОКО. Україна" повідомив, що прилетіло в штаб ПВК "Вагнер". На опублікованих фото видно, що так званий штаб окупантів зазнав значних руйнувань.



Наслідки атаки по вагнерівцях / Фото з телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна"

За даними ЗМІ, жили росіяни в готелі "Гостьовий будинок Жданова".

Російські телеграм-канали написали, що так званий "співробітник мерії" заявив, що вдарили по центральній частині міста Кадіївка, яке окупанти й далі називають Стаханов, хоч Україна його перейменувала в межах декомунізації.

"Потрапляння було в приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці вже працювали рятувальники, розбирали завали", – сказав "співробітник мерії".



Окупанти бідкаються через вибухи в Кадіївці / Скриншот Дениса Казанського

За даними російських телеграм-каналів, на місці вже працюють рятувальники, які розбирають завали. Російські пропагандисти вже поспішили прокоментувати інцидент.

Зокрема, заявили, що будівля готелю зруйнована і це трапилось нібито через "удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS". Хоча наші військові ще подію не коментували.

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