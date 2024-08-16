В ISW считают, что Путин сам виноват в успехах ВСУ на Курщине, поскольку он не объявил войну и не готовился вести боевые действия на собственной территории. То, что российский диктатор недооценил украинцев, аналитики остроумно назвали недостатком стратегического воображения.

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Где расположены Борки

Интересно, что село относится к Суджанскому району, но оно значительно ближе к границе, чем Суджа. Согласно данным Википедии, там живет всего 378 человек в 278 домах. Их количество снизилось по сравнению с 2002 годом.

ВСУ могли зайти в Борки Суджанского района на Курщине: показываем на карте

В Борках есть храм XIX века, но на нем перечень достопримечательностей заканчивается. Название села связано с сосновым лесом – бором.

На Курщине есть и другое село с таким же названием, но там живет буквально 10 человек. Оно расположено к северу от Курска.

Село Борки Дмитровского района Курской области: смотрите на карте

О том, что захвачены именно Борки Суджанского района, сообщили россияне со ссылкой на Bild.

По дороге к Камышному украинские военные взяли села Борки и Крупец, а также село Спальное,

– сказано в заметке.

Захваченные Борки на Курщине / Фото Bild

На карте Deep State Борки поданы как неопределенная территория.

Также сообщают, что ВСУ могли разбить большую колонну россиян под Коренево. Если это правда, то это повторение успеха под Рыльском. Но пока информация происходит только от российских "военкоров".