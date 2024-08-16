Речь идет о селе Борки Курской области. В сети также показали фото, подтверждающее это.

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ВСУ взяли под контроль Борки

На фото, что распространяется в соцсетях, видно, как украинский военнослужащий стоит рядом со зданием "Почты России".

На кадр также попала вывеска Борковского сельского совета.

Село Борки относится к Суджанскому району. Его население менее 400 человек.

Населенный пункт расположен в 4,5 километрах от украинской границы. С Борков до Курска – 89 километров, до Суджи – 13,5.

Добавим, что сейчас ВСУ продолжают активно продвигаться на Курщине. Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что с начала операции на Курщине ВСУ продвинулись на 35 километров. В общем они контролируют 1 150 квадратных километров, а это – более 80 населенных пунктов.

К слову, по сообщению Сырского, украинская армия полностью закончила зачистку Суджи и еще трех других населенных пунктов.

Село Борки на Курщине перешло под контроль Украины / Фото из соцсетей