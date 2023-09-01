ВСУ смогут уничтожить сухопутный коридор, который очень важен для оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что для этого необходимо новое оружие.

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Какая задача стоит перед ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские воины пошли не только к юго-востоку от Работино – к Вербовому, но и к югу – в сторону Новопрокоповки.

Хуже всего, это прохождение линии обеспечения. Мы ее действительно прогрызли, проходили ее около трех месяцев. Она была серьезно отстроена. На первую линию обороны мы уже вышли, это было еще перед освобождением Работино,

– отметил Роман Свитан.

Работино – это опорный пункт между первой и второй линией окопов. К слову, вторая линия окопов – это линия поддержки, именно оттуда россияне еще в начале контрнаступления выдвигались на первую линию частей, по которым избивали наши ВСУ.

"Мы работаем над второй линией окопов, она южнее Работино. Движемся дальше с расширением потому что просто двигаться вперед на Токмак невозможно. Есть движение в Новопрокоповку, это в сторону Токмака, и на юго-восток – восток, в сторону Пологов. Движение достаточно успешное", – заметил полковник запаса.

Первой задачей для ВСУ сейчас является выход на железнодорожную дорогу, которая идет от Черниговки в Токмак. Ведь именно по этому пути идет едва ли не половина амуниции оккупантов.

ВСУ могут уничтожить сухопутный коридор

Кстати, некоторые части этой железнодорожной дороги уже попадают в зону поражения украинских военных. К примеру, HIMARS уже будут доставать до шоссе от Бердянска на Мелитополь.

Можно сказать, что мы возьмем под оперативный контроль сухопутный коридор. Даже просто дойдя до железнодорожной дороги,

– заметил военный эксперт.

В то же время ВСУ будет не хватать ракет M26 до HIMARS. В Украине уже есть M31 – ракеты с дальностью более 70 километров, однако это высокоточная ракета, достаточно дорогая. А вот M26 – это ракеты с кассетным наполнением, с дальностью 30 – 45 километров накрывающие залпом 25 тысяч квадратных метров.

"2 – 3 залпа по шоссейке от Бердянска до Мелитополя поставят крест на сухопутном коридоре", – подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! Украине могут предоставить кассетные боеприпасы в реактивную артиллерию, в том числе и M26. Сейчас этот вопрос изучается в Соединенных Штатах.

Роман Свитан о движении ВСУ после освобождения Работино: смотреть видео

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