ВСУ на Юге поразили более 120 целей: "отминусовали" 80 захватчиков, из них 46 – под Змеиным
8 мая 2022 , 02:41Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Активная борьба с рашистами на Южном направлении продолжается. Наши герои могут похвастаться новыми достижениями, а враг – новыми потерями.
Южное направление остается линией горячего противостояния врагу. Россияне во что бы то ни стало пытаются удержать свои позиции, но могут это делать только ценой больших потерь.
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