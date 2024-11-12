Сообщает 24 Канал со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ. Там призвали общественность воздержаться от преждевременных выводов до завершения проверки.

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Как проходит расследование

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, детально изучив выводы Главного управления военной службы правопорядка ВСУ, и учитывая их предложения, начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между государственным служащим Дмитриевым Александром и военнослужащими группы "Асгард",

– говорится в сообщении.

Дополнительную беспристрастную проверку было начато в отношении всех участников инцидента. В частности, в отношении Александра Дмитриева, в соответствии с частью 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.

Кроме того, начато служебное расследование для уточнения причин и обстоятельств, способствовавших правонарушению, и определения степени вины военнослужащих. Результаты проверки будут обнародованы дополнительно.

Командование Сухопутных войск призывает общественность воздержаться от преждевременных выводов относительно инцидента между государственным служащим и военнослужащими группы "Асгард" до завершения проверки.

Что этому предшествовало

Бойцы подразделения "Асгард" Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр "Тихоход" Дмитриев, представляясь советником командующего Александра Павлюка, издавал приказы без соответствующих полномочий, а также унижал и угрожал им. Сам Дмитриев отверг эти обвинения.

Вскоре после этого командование Сухопутных войск сообщило, что инцидент будет рассмотрен. Пообещали выяснить все обстоятельства дела, рассмотреть аргументы и доказательства обеих сторон конфликта, а также дать правовую оценку действиям всех участников.