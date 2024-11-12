Повідомляє 24 Канал з посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ. Там закликали громадськість утриматися від передчасних висновків до завершення перевірки.

Дивіться також Стерненко та розшук ТЦК: що відомо про нашумілий скандал із блогером та волонтером

Як проходить розслідування

Командування Сухопутних військ Збройних сил України, детально вивчивши висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ, та врахувавши їх пропозиції, розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Дмітрієвим Олександром і військовослужбовцями групи "Асгард",

– йдеться у повідомленні.

Додаткову неупереджену перевірку було розпочато щодо всіх учасників інциденту. Зокрема щодо Олександра Дмітрієва, відповідно до частини 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

Крім того, розпочато службове розслідування для уточнення причин та обставин, що сприяли правопорушенню, і визначення ступеня вини військовослужбовців. Результати перевірки будуть оприлюднені додатково.

Командування Сухопутних військ закликає громадськість утриматися від передчасних висновків щодо інциденту між державним службовцем і військовослужбовцями групи "Асгард" до завершення перевірки.

Що цьому передувало

Бійці підрозділу "Асгард" Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр "Тихоход" Дмітрієв, представляючись радником командувача Олександра Павлюка, видавав накази без відповідних повноважень, а також принижував і погрожував їм. Сам Дмітрієв відкинув ці звинувачення.

Невдовзі після цього командування Сухопутних військ повідомило, що інцидент буде розглянуто. Пообіцяли з'ясувати всі обставини справи, розглянути аргументи та докази обох сторін конфлікту, а також надати правову оцінку діям усіх учасників.