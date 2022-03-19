В Генштабе сообщили, что ситуация на фронте существенных изменений не претерпела. Защитники Украины надежно удерживают границы обороны.

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Главные усилия сосредоточены вокруг стратегически важных городов – Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева. Военные заставляют врага отказаться от продолжения наступления,

– говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным и героическим действиям Сил обороны и мощному национальному сопротивлению противник не выполнил поставленные кремлевским руководством задачи. Речь идет об оцеплении Киева, выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлении контроля над левобережной частью Украины.

Пророссийскую власть не получится установить

Генштаб сообщил, что даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно.

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