У Генштабі повідомили, що ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують межі оборони.

До теми Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині

Головні зусилля зосереджені довкола стратегічно важливих міст – Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва. Військові змушують ворога відмовитися від продовження наступу,

– йдеться у повідомленні.

Завдяки професійним і героїчним діям Сил оборони та потужному національному спротиву противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання. Йдеться про оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Проросійську владу не вийде встановити

Генштаб повідомив, що навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим.

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