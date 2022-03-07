ВСУ накрыли аэродром под Херсоном: уничтожены 30 российских вертолетов

Украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Там российские оккупанты оставили десятки своих вертолетов.

ВСУ атаковали захватчиков ночью на 7 марта. "Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе", – отметили наши морские пехотинцы.

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Враг понес потери под Херсоном

В Чернобаевке оккупанты решили частично разместить свой авиапарк. "Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", – отчитались в Командовании морской пехоты.

Там также добавили, что в течение 6 марта на подступах к Николаеву удалось уничтожить 3 колонны врага. Бойцы ВСУ захватили трофеи: большое количество боекомплекта, колесную технику и гаубицы.

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