Противник и раньше имел потери. В одном из районов сосредоточения наши защитники уничтожили вражеские вооружения и военную технику.

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Оккупантов снова разбили

Однако подразделения ВСУ не дают агрессору времени на отдых. После разведки артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ накрыли одну из баз сосредоточения и обслуживания военной техники россиян.

Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!

– отметили в ВСУ.

Также обнародовали красноречивое видео, как уничтожают захватчиков:

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уже ликвидировали 35 600 кафиров. Кроме того, обезвредили тысячи единиц вражеской техники.

танков – 1573 (+1),

боевых бронированных машин – 3726 (+6),

артиллерийских систем – 790 (+9),

РСЗО / MLRS – 246 (+0),

средства ПВО – 104 (+1),

самолетов – 217 (+0),

вертолетов – 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),

крылатых ракет – 143 (+1),

кораблей/катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4),

специальной техники – 61 (+0).

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