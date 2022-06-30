Противник й раніше мав втрати. В одному з районів зосередження наші захисники знищили вороже озброєння та військову техніку.

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Окупантів знову розбили

Однак підрозділи ЗСУ не дають агресору часу на відпочинок. Після розвідки, артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ накрили одну з баз зосередження та обслуговування військової техніки росіян.

Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!

– наголосили в ЗСУ.

Також оприлюднили промовисте відео, як знищують загарбників:

Втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські оборонці вже ліквідували 35 600 окупантів. Крім того, знешкодили тисячі одиниць ворожої техніки.

танків – 1573 (+1),

бойових броньованих машин – 3726 (+6),

артилерійських систем – 790 (+9),

РСЗВ / MLRS – 246 (+0),

засоби ППО – 104 (+1),

літаків – 217 (+0),

гелікоптерів – 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1),

крилатих ракет – 143 (+1),

кораблів /катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4),

спеціальної техніки – 61 (+0).

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