Среди них, кстати, командир 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала бежать Януковичу и захватывала Крым.

К теме Мы уже переиграли Круты и Иловайск, переиграем и весь мрак за все века, – Арестович

Как говорится, гибель полка – трагедия, гибель полковника – разгром. К этим полковникам и генералам можно смело прибавить ноль и умножить на два. А то и три – судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов,

– заявил Арестович.

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