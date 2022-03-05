Серед них, до речі, командир 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим.

До теми Ми вже переграли Крути й Іловайськ, переграємо й увесь морок за всі століття, – Арестович

Як то кажуть, загибель полку – трагедія, загибель полковника – розгром. До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів,

– заявив Арестович.

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