Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там описались ситуация по всем направлениям по состоянию на 18 часов.
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Враг отступил в двух местах
Один из неудачных штурмов кафиров был в районе населенного пункта Павловка. Оккупанты понесли там значительные потери техники и живой силы, поэтому не могли продолжать наступление.
Также россияне пытались восстановить контроль над населенным пунктом Потёмкино на Южнобужском направлении. Там они шли в наступление при поддержке авиации, однако не имели успеха и отступили.
Продолжается наступление возле Лисичанска
Весьма напряженное положение у наших воинов возле Лисичанска. Там враг с поддержкой артиллерии пытается блокировать город с юга. В течение суток обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудару недалеко от Вовчояровки. Также наша разведка зафиксировала значительное усиление группировок артиллерии противника. Вероятно, это необходимо для поддержки наступательных действий.
Были жесткие обстрелы в других местах
Также российская артиллерия била на других участках фронта. Например, на Краматорском направлении активных наступательных действий не было, но обстреляли Маяки.
На Бахмутском направлении обстреливали:
- Николаевку;
- Берестовой;
- Покровское;
- Кодема;
- Нью-Йорк.
Здесь использовались не только разные типы артиллерии, но и минометы. Это же происходило на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях. Там атаковали позиции ВСУ в таких населенных пунктах:
- Водяное;
- Пески;
- Марьинка;
- Пречистовка;
- Гуляйпольское;
- Белогорье.
Кроме этого, в течение дня было немало атак на Южнобужском направлении. Там кафиры обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах 7 населенных пунктов.