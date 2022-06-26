Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Там описали ситуацію на всіх напрямках станом на 18 годину.

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Ворог відступив у двох місцях

Один із невдалих штурмів окупантів був у районі населеного пункту Павлівка. Окупанти зазнали там значних втрат техніки та живої сили, тому не могли продовжувати наступ.

Також росіяни намагалися відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне на Південнобузькому напрямку. Там вони йшли в наступ за підтримки авіації, проте не мали успіху та відступили.

Триває наступ біля Лисичанська

Досить напружене становище в наших воїнів біля Лисичанська. Там ворог із підтримкою артилерії намагається блокувати місто з півдня. Протягом доби обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки.

Окрім цього, росіяни завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки. Також наша розвідка зафіксувала значне посилення угруповань артилерії ворога. Ймовірно, це потрібно для підтримки наступальних дій.

Були жорсткі обстріли в інших місцях

Також російська артилерія гатила на інших ділянках фронту. Для прикладу, на Краматорському напрямку активних наступальних дій не було, але обстріляли Маяки.

На Бахмутському напрямку обстрілювали:

Миколаївку;

Берестового;

Покровське;

Кодему;

Нью-Йорк.

Тут використовували не лише різні типи артилерії, а й міномети. Це ж відбувалося на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Там атакували позиції ЗСУ в таких населених пунктах:

Водяне;

Піски;

Мар’їнка;

Пречистівка;

Гуляйпільське;

Білогір'я.

Окрім цього було протягом дня чимало атак на Південнобузькому напрямку. Там окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах 7 населених пунктів.

Ракетні обстріли міст України 26 червня

Також ворог продовжив інтенсивні ракетні атаки в різних регіонах. У генштабі зазначили, що були завдані удари по інфраструктурі міста Миколаєва.

Зранку ж атакували Київ, де ракети Х-101 влучили в житловий будинок і дитячий садочок. Згодом завдали й ракетних ударів по Черкаській області.

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