Наразі він не може функціонувати. Про це 24 каналу сказав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Проводитиметься аналіз

За його словами, відповідний аналіз проведуть фахівці. До робіт залучать людей, які розуміють, як оцінити шкоду, завдану окупантами.

Після аналізу фахівців ми будемо бачити, як і що нам робити на цьому об'єкті,

– резюмував голова Черкаської ОВА.

Ракетні обстріли Черкаської області: що відомо

Близько 10:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Згодом жителі Черкаської області, зокрема обласного центру, повідомили про звуки вибухів.

Радник керівника ОВА Олександр Скічко підтвердив інформацію про вибухи.

Об 11:49 про вибухи повідомив очільник Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець. Він закликав людей залишатися в укриттях. "Деталі з'ясовуємо", – додав він.

Згодом стало відомо, що два "прильоти" зафіксували поблизу самих Черкас.

Голови Черкаської ОВА констатував, що в результаті загинула одна людина, ще 5 постраждали. Наразі троє – у тяжкому стані.

Чиновник вкотре нагадав не публікувати фото та відео. "Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", – звернувся він.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Шевченківський район Києва. Ракети влучили у 9-поверхівку та дитячий садочок поблизу. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. З-під завалів витягли вже трьох людей, серед яких 7-річна дівчинка. Тато, який прикрив доньку собою, загинув. Постраждала і її матір – жінка є громадянкою Росії.

До слова, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович припустив, що російські військові можуть обстрілювати Київ упродовж цілого дня 26 червня.

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