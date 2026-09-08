Силы обороны нанесли удар по месту запуска дронов и трем пунктам управления, – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по местам хранения и запуска вражеских беспилотников в Донецке. Также ударам подверглись пункты управления оккупантов в Крыму и в Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об атаке на объекты противника?

Боевые действия подразделений украинской армии продолжались в течение 7 сентября и в ночь на 8 сентября.

В районе временно оккупированного Донецка военные нанесли удар по важному объекту, который российские захватчики использовали для хранения, подготовки и непосредственного запуска ударных беспилотников.

Кроме того, под удары украинских сил попали пункты управления БПЛА противника в населенном пункте Черноморское в оккупированном Крыму и в поселке Железнодорожное Запорожской области.

Еще один пункт управления российских войск был поражен в районе поселка Великая Новоселка в Донецкой области.

В настоящее время потери противника и окончательный масштаб нанесенного ущерба уточняются, а системная работа по ключевым военным целям захватчиков продолжается.