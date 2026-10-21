Подробности о поражениях сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности поражений на фронте и в тылу
Защитники нанесли удары по вражеским объектам в районе Луганска и вблизи Курахово в Донецкой области. Удар по этим позициям существенно дезориентирует подразделения оккупантов непосредственно на линии боевого столкновения.
Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли прицельные удары по складам материально-технических средств российской армии. В частности, взрывы прогремели в районе населенного пункта Яны-Капу во временно оккупированном Крыму, а также возле Чистякова в Донецкой области.
Уничтожение накопленных запасов значительно ограничивает ресурсы захватчиков для ведения боевых действий и затрудняет обеспечение передовой.
Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!
– подчеркнули в Генштабе.
Системное уничтожение логистики врага
Украинские воины систематически наносят удары по важным целям захватчиков в тылу и на линии фронта. В частности, 18 и 19 октября Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию в районе Трубчевска в Брянской области, а также разнесли склады боеприпасов возле Гринталя.