Подробности о поражениях сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности поражений на фронте и в тылу

Защитники нанесли удары по вражеским объектам в районе Луганска и вблизи Курахово в Донецкой области. Удар по этим позициям существенно дезориентирует подразделения оккупантов непосредственно на линии боевого столкновения.

Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли прицельные удары по складам материально-технических средств российской армии. В частности, взрывы прогремели в районе населенного пункта Яны-Капу во временно оккупированном Крыму, а также возле Чистякова в Донецкой области.

Уничтожение накопленных запасов значительно ограничивает ресурсы захватчиков для ведения боевых действий и затрудняет обеспечение передовой.

Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!

– подчеркнули в Генштабе.

Системное уничтожение логистики врага

Украинские воины систематически наносят удары по важным целям захватчиков в тылу и на линии фронта. В частности, 18 и 19 октября Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию в районе Трубчевска в Брянской области, а также разнесли склады боеприпасов возле Гринталя.