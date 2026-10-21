Подробиці уражень повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Деталі уражень на фронті та в тилу

Захисники поцілили по ворожих об'єктах у районі Луганська та поблизу Курахового на Донеччині. Удар по цих позиціях суттєво дезорієнтує підрозділи окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Окрім пунктів управління, українські військові завдали прицільних ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії. Зокрема, вибухи пролунали в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому Криму, а також біля Чистякового в Донецькій області.

Знищення накопичених запасів значно обмежує ресурси загарбників для ведення бойових дій та ускладнює забезпечення передової.

Робота щодо ключових військових цілей противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України. Далі буде!

– підкреслили у Генштабі.

Системне нищення логістики ворога

Українські воїни систематично б'ють по важливих цілях загарбників у тилу та на лінії фронту. Зокрема, 18 та 19 жовтня Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію в районі Трубчевська у Брянській області, а також рознесли склади боєприпасів біля Грінталя.