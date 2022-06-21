ВСУ нанесли врагу удар на Змеином: у оккупантов значительные потери

Украинские защитники нанесли врагу удар на острове Змеиный. Для этого они использовали разные силы и способы.

Как отчитались в оперативном командовании "Юг", после удара ВСУ то, что оккупанты гордо называли островным гарнизоном, понесло значительные потери.

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В ОК "Юг" подчеркнули, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.

Однако победам ВСУ уже успел порадоваться спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. В телеграме он отметил, что остров Змеиный не любит оккупантов и его "дух Змеибаевки (от Чернобаевки) просыпается".

Наши ВСУ нанесли удар по временному гарнизону оккупантов. Наши бойцы работают, они бьют по врагу. Дух Змеибаевки летает над черным морем. Все будет Украина,

– добавил он.

Братчук отреагировал на удар по Змеиному: смотрите видео

Актуальная обстановка на Юге

По состоянию на 13.00 21 июня в операционной зоне сил обороны юга Украины обстановка сложная, но контролируемая.

В Николаевской области после вражеских обстрелов в селе Лиманы возник пожар жилого дома и сухой травы. К счастью, потерпевших нет. Также ночью оккупанты обстреляли Первомайскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет, но существенно повреждены здания.

Утром захватчики снова нанесли ракетный удар с воздуха и реактивными системами залпового огня из Херсонского направления по Николаеву и пригороду. Враг продолжает разрушать портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На Херсонщине продолжаются обстрелы, оккупанты применяют разное оружие, включая запрещенное международными конвенциями. Обстановка в регионе очень сложная. Особенно в населенных пунктах, которые находятся возле Снегиревки и на границе с Николаевской областью. Критической остается ситуация с восстановлением электроэнергии и воды в селах Бериславского района.

Достижение ВСУ за сутки

Наши подразделения продолжают уничтожать врага и теснить его на восток. Вертолетной парой удалось ударить по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но по состоянию на утро уже известно, что захватчики не досчитались 26 своих солдат.

Уже не будут причинять вред украинскому народу:

танк,

многоцелевой бронированный тагяч,

3 бронированных и 4 грузовых автомобиля.

Состав корабельной группировки за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – тоже. Помните об опасности, которая находится в прибрежных водах и на побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

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