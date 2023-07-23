Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. По данным аналитиков, в Херсонской области российские силы испытывают "снарядный голод".

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Какие последствия ударов ВСУ по складам в тылу российской армии

Начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявлял, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. Он отметил, что захватчики уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

В ISW отметили, что удары ВСУ по скоплениям российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у оккупантов с материально-техническим обеспечением. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы подвергаются "снарядному голоду".

Аналитики подчеркнули, что кампания по нарушению логистики оккупантов является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, сохраняющего живую силу ВСУ за счет более медленных темпов продвижения, одновременно постепенно изнашивая живую силу и технику захватчиков.

ВСУ наносят огромные потери оккупантам

По состоянию на 23 июля только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю еще от 630 оккупантов. В целом потери страны-террориста уже достигли 241 960 военных. Потери в технике: