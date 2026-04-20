Ослабляют российскую артиллерию, не атакуя ее: Forbes раскрыл секрет стратегии ВСУ

Оккупанты развернули тысячи артиллерийских систем вдоль всей линии фронта. Это как устаревшие гаубицы со складов, так и самые современные образцы. Из-за большой площади поля боя физически невозможно уничтожить все эти системы. Однако украинские защитники нашли выход.

Украинские военные начали бить по вражеским колоннам с артиллерийскими боеприпасами, срывая планы россиян. Об этом пишет Forbes.

Смотрите также Бой за Часов Яр продолжается: Силы обороны показали, как сорвали попытку прорыва россиян

Как Силы обороны противодействуют российской артиллерии?

Украина в значительной степени заменила артиллерию беспилотниками. Между тем для России артиллерийские системы до сих пор остаются центральной составляющей ее боевых порядков, тогда как дроны служат лишь дополнением.

Несмотря на значительные потери, российская артиллерия продолжает активно работать. Это обеспечивается:

ремонтом поврежденной техники;

введением в бой старых систем, например Д-20;

использованием различных типов артиллерии с разной дальностью (20 – 70+ километров).

Кроме того, артиллерию трудно обнаружить благодаря маскировке, быстрой смене позиций и защиты.

Однако она имеет критическую уязвимость, которой и воспользовались украинские военные. Речь идет о поставках снарядов.

Россия ежедневно тратит примерно 10 000 – 15 000 артиллерийских снарядов. Их доставляют грузовики, которые вынуждены двигаться по дорогам. Украинские дроны теперь часто атакуют именно эти транспортные колонны.

Это более простая задача, чем поиск пушек:

не надо искать замаскированные позиции;

достаточно контролировать дороги;

дроны могут ждать на обочине, а потом атаковать;

такие атаки возможны даже на расстоянии до 60 километров от линии фронта.

Грузовики трудно маневрируют из-за веса. Они не могут ездить по бездорожью и не имеют серьезной защиты от дронов. Поэтому один удар FPV-дрона часто уничтожает и машину, и весь груз боеприпасов.

Украинская оборона базируется на многоуровневых укреплениях и так называемых kill zones, где любая цель с большой вероятностью уничтожается дронами. Теперь, атакуя российскую логистику, Украина фактически:

расширяет эту зону глубже на оккупированную территорию;

делает некоторые районы непригодными для стабильного снабжения;

ограничивает возможности российской артиллерии вести длительный огонь.

Эта стратегия выгодна Украине, потому что одна атака может уничтожить большое количество боеприпасов. Кроме того, для нее нужно меньше ресурсов, чем для поиска пушек, а эффект распространяется на несколько артиллерийских подразделений сразу.

Украина бьет по самому слабому месту российской артиллерии – поставкам боеприпасов. Поэтому врагу становится труднее поддерживать интенсивные обстрелы. Сейчас это дает нашим военным преимущество на поле боя. Но со временем россияне, вероятно, будут менять тактику и больше использовать ударные и бомбардировочные дроны.

Что известно о последних ударах Украины по России?