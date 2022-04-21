Об этом Арестович рассказал в интервью Марку Фейгину. Советник главы ОП заверил: украинские военные в случае наступления не будут стрелять по мирным жителям.

Тем временем Ездят и расстреливают людей: оккупанты жестоко "развлекаются" на Херсонщине

Херсон брать никто не будет, – Арестович

Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения. То же самое, как в Киеве – так только начали флангами обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когти и сбежали,

– рассказал Арестович.

Советник главы ОП заверил, что украинские защитники "смолят" правобережную вражескую группировку. Поможет в этом артиллерия, предоставленная странами НАТО. После этого работу завершит пехота.

Сейчас на Херсонщине – критическая ситуация

Отметим, ранее в Офисе Президента сообщили, что ситуация в Херсонской области из-за оккупации критическая. Инфраструктура сильно повреждена, а количество погибших и пострадавших граждан невозможно установить.

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