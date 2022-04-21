Про це Арестович розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну. Радник голови ОП запевнив: українські військові в разі наступу не стрілятимуть по мирних жителях.
Тим часом Їздять і розстрілюють людей: окупанти жорстоко "розважаються" на Херсонщині
Херсон брати ніхто не буде, – Арестович
Херсон брати ніхто не буде – його просто оточать, якщо треба буде, підріжуть шляхи постачання. Те ж саме, як у Києві – так тільки почали флангами обходити Бучу, Гостомель та Ірпінь, вони радісно встали на пазурі і втекли,
– розповів Арестович.
Радник голови ОП запевнив, що українські захисники "змелють" правобережне вороже угруповання. Допоможе у цьому артилерія, яку надали країни НАТО. Після цього роботу завершить піхота.
Зараз на Херсонщині – критична ситуація
Зазначимо, раніше в Офісі Президента повідомили, що ситуація на Херсонщині через окупацію критична. Інфраструктура сильно пошкоджена, а кількість загиблих та постраждалих цивільних неможливо встановити.
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