Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг успеха не имел и был вынужден отойти.

Важно Второй саммит Крымской платформы и очередной "хлопок" на полуострове: основное за 181 день войны

Вечером 23 августа противник пытался наступательными и штурмовыми действиями продвинуться в направлениях населенных пунктов:

Соледар,

Кодема,

Бахмут,

Зайцево,

Курдюмовка.

Но всюду его постигла неудача.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА. На Краматорском направлении огневому воздействию артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

огневому воздействию артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА. На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационных ударов неподалеку от Соледара и Бахмута.

зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационных ударов неподалеку от Соледара и Бахмута. На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаударов недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Какого оружия не хватает Украине для контрнаступления

Украинские защитники продолжают ежедневно бороться с российскими оккупантами в разных частях фронта и наносить им урон. Вместе с тем пока эксперты не говорят об активной фазе контрнаступления нашей армии, поскольку оружия все еще недостаточно.

Полковник запаса, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что слишком много оружия не бывает. Чем больше ее поступит в Украину от наших партнеров, тем быстрее подойдет день нашей победы. Поэтому он считает, что заявления нашего политического руководства о "50 HIMARS" вполне оправданы.

Даже половины будет достаточно, чтобы выполнить задачи, которые поставить в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины,

– сказал Свитан.

Тем временем – в Крыму снова раздаются взрывы: смотрите видео