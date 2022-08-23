Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ворог успіху не мав та був змушений відійти.

Важливо Другий саміт Кримської платформи та чергова "бавовна" на півострові: основне за 181 день війни

Загалом ввечері 23 серпня противник намагався наступальними та штурмовими діями просунутися у напрямках населених пунктів:

Соледар,

Кодема,

Бахмут,

Зайцеве,

Курдюмівка.

Але всюди їх спіткала невдача.

Яка зараз ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА. На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА.

вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА. На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута.

зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута. На Авдіївському напрямку противник продовжив обстріли із всього спектру артилерійського озброєння поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Новобахмутівки та Невельського. Завдав авіаударів неподалік Мар'їнки і Красногорівки.

Якої зброї бракує Україні для контрнаступу

Українські оборонці продовжують щодня боротися з російськими окупантами у різних частинах фронту й завдавати їм втрат. Разом з тим, поки експерти не говорять про активну фазу контрнаступу нашої армії, оскільки зброї все ще недостатньо.

Полковник запасу, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив, що забагато зброї не буває. Чим більше її надійде в Україну від наших партнерів, тим швидше наблизиться день нашої перемоги. Тому, він вважає, що заяви нашого політичного керівництва про "50 HIMARS" цілком виправдані.

Навіть половини буде достатньо, щоб виконати ті завдання, які поставити у Генеральному штабі Збройних Сил України,

– сказав Світан.

Тим часом – у Криму знову лунають вибухи: дивіться відео