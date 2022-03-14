ВСУ не всегда могут подсчитать потери россиян, ведь часто атакуют их на 6 – 8 километров вглубь

Потери врага могут быть значительно больше, как в техническом обеспечении, так и среди личного состава русской армии.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток". Дело в том, что украинская авиация неоднократно наносила удары по врагу более чем на 6 – 8 километров вглубь оборонительных рядов.

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Украинская авиация неоднократно наносила удары по скоплению военной техники и колоннам врага на глубину более 6 – 8 километров оборонительных порядков россиян,

– говорится в сообщении военных.

Следовательно, счесть реальные вражеские потери крайне трудно, а их может быть гораздо больше.

К слову, по данным группировки, с 4 по 12 марта в ходе борьбы 8 батальонных тактических групп российских оккупантов потеряли боеспособность – и это лишь ориентировочные результаты.

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