ВСУ немедленно нуждаются в топографических картах

Одному из штабов Вооруженных сил Украины требуются топографические карты. Речь идет о территории от белорусской границы на севере до Львова.

Об этом в своем телеграме сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, на картах необходимо, чтобы были Львовская, Волынская и Ровенская области.

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Только новейшие карты с масштабом 1:100

Для тех людей, кто может помочь с топографическими картами, оставили специальный номер. Следует обращаться по телефону 093 076 32 76.

Карты не должны быть устаревшими. Нужны только самые новые образцы. Масштаб карт – не менее 1:100. Это означает, что изображение изображаемого объекта меньше в 100 раз.

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