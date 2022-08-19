ВСУ обеспечат "праздничный салют", – Хлань об анонсированном открытии Антоновского моста

Наши защитники неоднократно наносили удары по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате одного из попаданий – он вышел из строя. Российские оккупанты анонсировали "торжественное открытие Антоновского моста", который они предварительно подлатали.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он также отметил, что оккупанты украли железо с судостроительного завода и таким образом пытались перекрыть дыры в мосту.

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Я думаю, что ВСУ обязательно организуют праздничный салют по случаю такого помпезного открытия,

– убежден Хлань.

По словам Хланя, на Антоновском мосту, с помощью украденного железа, оккупанты перекрыли дыры, которые там были в результате попадания снарядов.

"Такой ремонт может позволить передвижение грузового транспорта, правда, мост все равно не будет функционировать на 100%", – рассказывает он.

Украинские защитники ударили по Каховскому мосту

Украинская авиация 18 августа нанесла 4 удара по скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Кроме того, бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 200 огневых задач.

Подтвержденные потери оккупантов составляют:

73 захватчика,

3 танка,

4 пусковые установки и 1 радиолокационная станция к ЗРК С-300,

5 единиц бронированной и автомобильной техники,

1 склад боеприпасов.

Окончательные потери россиян устанавливают.

Общие потери россии в Украине

С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия терпит сокрушительные потери. По состоянию на утро 18 августа наши защитники ликвидировали 44,3 тысяч захватчиков. По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на территории временно оккупированной Херсонщины: смотрите видео