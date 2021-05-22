К 2025 году воинские части стремятся вооружить едиными образцами техники и вооружения. Об этом в интервью рассказал генерал-лейтенант Юрий Содоль, командующий морской пехоты ВМС ВСУ.

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Что планируют в ВМС

По его словам, это поможет унифицировать обслуживание, а также подготовку эксплуатации соответствующей техники для морской пехоты в Украине.

Как варианты базового образца рассматривают БТР-4Е и БТР-80. Кроме этого, артиллеристов планируют вооружить БМ-21 "Верба М1" и СГ "Богдана".

Содоль добавил, что в 2021 году один из отдельных батальонов морской пехоты получил ББМ "Козак-2", впоследствии их намерены заменить на ББМ "Козак-2М1".

Кроме того, в наших планах обеспечить морских пехотинцев современными разведывательными и ударными беспилотными летательными комплексами,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины пояснил, что речь идет, в частности, о беспилотном авиационном комплексе Bayraktar ТВ2, средствах РЭБ и тому подобном.

Что уже есть на вооружении

Сододь рассказал, что морская пехота уже получила множество современных образцов вооружения зарубежного производства, например – комплексы контрбатарейной борьбы.

А также украинского: беспилотники и противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар". Они соответствуют стандартам и принципам работы стран-партнеров, членов НАТО.

"Для командования вопрос перевооружения – один из самых приоритетных. Ведь это позволит адаптировать наши образцы вооружения и техники исходя из реальных потребностей", – подчеркнул он.

В чем заключается международная поддержка

Генерал-лейтенант также отметил помощь и поддержку, которую оказывает Корпус морской пехоты США. В 2020 году они передали на вооружение украинцам:

малогабаритные средства противодействия БПЛА;

сотни единиц радиостанций КХ / УКВ диапазона;

усилители мощности;

пульты дистанционного управления, аппаратуру внутренней связи и коммутации от HARRIS;

малогабаритные установки для постановок помех;

комплекты медицинской помощи для боевых медиков.

"Работа в этом направлении продолжается. В 2021 году американское правительство уже передало малые десантные средства типа ZODIAK", – подчеркнул командующий морской пехоты ВМС.

Планируем получить снайперские системы "Барет MRAD", приборы ночного видения, тепловизионные прицелы, а также антибатарейные радары,

– отметил Содоль.

И добавил, что помощь от союзников – это не только техническая составляющая. Несмотря на ограничения из-за пандемии регулярно проводят совместные учения, конференции и встречи.