До 2025 року військові частини прагнуть озброїти єдиними зразками техніки та озброєння. Про це в інтерв'ю розповів генерал-лейтенант Юрій Содоль, командувач морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Що планують у ВМС

За його словами, це допоможе уніфіковувати обслуговування, а також підготовку експлуатації відповідної техніки для морської піхоти в Україні.

Як варіанти базового зразка наразі розглядають БТР-4Е та БТР-80. Крім цього, артилеристів планують озброїти БМ-21 "Верба М1" та СГ "Богдана".

Содоль додав, що у 2021 році один з окремих батальйонів морської піхоти отримав ББМ "Козак-2", згодом їх мають намір замінити на ББМ "Козак-2М1".

Крім того, у наших планах забезпечити морських піхотинців сучасними розвідувальними та ударними безпілотними літальними комплексами,

– наголосив генерал-лейтенант.

Командувач морської піхоти ВМС Збройних сил України пояснив, що мовиться, зокрема, про безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar ТВ2, засоби РЕБ тощо.

Що вже є на озброєнні

Сододь розповів, що морська піхота вже отримала на озброєння багато сучасних зразків озброєння закордонного виробництва, наприклад – комплекси контрбатарейної боротьби.

А також українського: безпілотники та протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар". Вони відповідають стандартам й принципам роботи країн-партнерів, членів НАТО.

"Для командування питання переозброєння – одне з найпріоритетніших. Адже це дозволить адаптувати наші зразки озброєння та техніки, виходячи з реальних потреб", – підкреслив він.

В чому полягає міжнародна підтримка

Генерал-лейтенант також відзначив допомогу та підтримку, яку надає Корпус морської піхоти США. У 2020 році вони передали на озброєння українцям:

малогабаритні засоби протидії БпЛА;

сотні одиниць радіостанцій КХ/УКХ діапазону;

підсилювачі потужності;

пульти дистанційного керування, апаратури внутрішнього зв'язку та комутації від HARRIS;

малогабаритні установки для постановок перешкод;

комплекти медичної допомоги для бойових медиків.

"Робота у цьому напрямі продовжується. У 2021 році американський уряд вже передав малі десантні засоби типу ZODIAK", – наголосив командувач морської піхоти ВМС.

Плануємо отримати снайперські системи "Барет MRAD", прилади нічного бачення, тепловізійні приціли, а також антибатарейні радари,

– зазначив Содоль.

Й додав, що допомога від союзників – це не лише технічна складова. Попри обмеження через пандемію, регулярна проводять спільні навчання, конференції та зустрічі.