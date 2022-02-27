Об этом в видеообращении к российским военным сообщил заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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От имени Вооруженных Сил Украины я обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Подумайте, почему вы здесь, за что сражаетесь, чего хотите достичь,

– призвал он.

Он выразил надежду, что оккупанты убедились, что в Украине их никто не ждал и что им нечего делать на нашей земле. Поверьте, на нашей стороне правда, а вы инструмент в руках своих правителей.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв своей жизни и достоинства. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите, защищайте свою родину, а не разрушайте нашу", – заявил украинский генерал.

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