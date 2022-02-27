Про це у відеозверненні до російських військових повідомив заступника Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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Від імені Збройних Сил України я звертаюся до російських військовослужбовців, яких на нашу землю привела ця безглузда жорстока війна. Подумайте, чому ви тут, за що воюєте, чого хочете досягнути,

– закликав він.

Він висловив сподівання, що окупанти переконалися, що в Україні на них ніхто не чекав і що їм нічого робити на нашій землі. Повірте, нашому боці правда, а ви – інструмент у руках своїх правителів.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу", – заявив український генерал.

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