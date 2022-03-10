ВСУ обороняют Харьков, идут в контрнаступление по многим направлениям в области, – глава ОВА
10 марта 2022 , 09:54Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в социальной сети телеграм рассказал, какова ситуация в Харькове по состоянию на 10 марта.
По его словам, Вооруженные Силы Украины обороняют Харьков и идут в контрнаступление по многим направлениям в области.
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Кроме того, он отметил, что враг деморализован, обессилен и не предпринимает активных наступательных действий. Именно поэтому он прибегает к циничным атакам с воздуха.
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