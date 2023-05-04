Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в окружение попали около 100 бойцов так называемого батальона "Ахмат", дислоцирующегося в Чечне.
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ВСУ выкуривают россиян из Луганской области
Он рассказал, что ситуация произошла неделю назад. Военные "Ахмата" зашли на территорию подконтрольную ВСУ и попали в окружение. Им предложили сдаться в плен. Те, кто отказался были обезврежены, остальные сдались.
Сдались только выжившие. В Белогоровке сейчас ситуация стабильная и контролируемая Вооруженными Силами Украины,
– отметил Гайдай.
Сергей Гайдай о мощных результатах ВСУ на Луганском направлении: смотреть видео
Он также рассказал, что россияне в первые месяцы полномасштабного вторжения смогли быстро продвинуться в Луганской области благодаря тому, что уничтожали все здания, которые могли использоваться ВСУ как укрепление.
"А теперь представьте, когда их оборона посыплется – куда им отходить? Единственное, что они хорошо делают – зарываются в землю мгновенно. Здесь нужно им отдать должное. Выкуривать их оттуда тяжело, но наши Силы обороны делают это успешно", – добавил Гайдай.
Что известно об оцеплении российских войск в Белогоровке
- Ряд российских СМИ и телеграм-каналов пропагандистов сообщили, что ориентировочно 100 российских военных попали в окружение в Белогоровке. Они не назвали время и обстоятельства этого окружения.
- Генштаб ВСУ официально не сообщал об этом событии.
- Командир батальона "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы "вырвались из оцепления", а глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что они "5 дней держали героическую оборону". Никаких фото и видео доказательств они, конечно, не предоставили, как и фактов награждения своих боевиков.