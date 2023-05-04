Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, в оточення потрапили близько 100 бійців так званого батальйону "Ахмат", який дислокується у Чечні.
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ЗСУ викурюють росіян з Луганщини
Він розповів, що ситуація трапилась тиждень тому. Військові "Ахмату" зайшли на територію підконтрольну ЗСУ іпотрапили в оточення. Їм запропонували здатись в полон. Ті, хто відмовився були знешкодженні, решта здались.
Здались лише ті, хто вижив. В Білогорівці зараз ситуації стабільна та контрольована Збройними Силами України,
– зазначив Гайдай.
Сергій Гайдай про потужні результати ЗСУ на Луганському напрямку: дивитись відео
Він також розповів, що росіяни у перші місяці повномасштабного вторгнення змогли швидко просунутись на Луганщині завдяки тому, що знищували усі будівлі, які могли використовуватись ЗСУ, як укріплення.
"А тепер уявіть, коли їхня оборона посипеться – куди їм відходити? Єдине, що вони добре роблять – зариваються в землю миттєво. Тут потрібно їм віддати належне. Викурювати їх звідти важко, але наші Сили оборони роблять це успішно", – додав Гайдай.
Що відомо про оточення російських військ в Білогорівці
- Низка російських ЗМІ та телеграм-каналів пропагандистів повідомили, що орієнтовно 100 російських військових потрапили в оточення у Білогорівці. Вони не назвали час та обставини цього оточення.
- Генштаб ЗСУ офіційно не повідомляв про цю подію.
- Командир батальйону "Ахмат" Апти Алаудінов заявив, що його бійці "вирвались з оточення", а глава Чечні Рамзан Кадиров сказав, що вони "5 днів тримали героїчну оборону". Жодних фото та відео доказів вони, звісно, ж не надали, як і фактів нагородження своїх бойовиків.