Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, в оточення потрапили близько 100 бійців так званого батальйону "Ахмат", який дислокується у Чечні.

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ЗСУ викурюють росіян з Луганщини

Він розповів, що ситуація трапилась тиждень тому. Військові "Ахмату" зайшли на територію підконтрольну ЗСУ іпотрапили в оточення. Їм запропонували здатись в полон. Ті, хто відмовився були знешкодженні, решта здались.

Здались лише ті, хто вижив. В Білогорівці зараз ситуації стабільна та контрольована Збройними Силами України,

– зазначив Гайдай.

Сергій Гайдай про потужні результати ЗСУ на Луганському напрямку: дивитись відео

Він також розповів, що росіяни у перші місяці повномасштабного вторгнення змогли швидко просунутись на Луганщині завдяки тому, що знищували усі будівлі, які могли використовуватись ЗСУ, як укріплення.

"А тепер уявіть, коли їхня оборона посипеться – куди їм відходити? Єдине, що вони добре роблять – зариваються в землю миттєво. Тут потрібно їм віддати належне. Викурювати їх звідти важко, але наші Сили оборони роблять це успішно", – додав Гайдай.

Що відомо про оточення російських військ в Білогорівці