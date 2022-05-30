Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона рассказала, что жарче всего сегодня на Юге и Востоке. В первую очередь на Востоке, потому что там продолжаются ожесточенные, горячие бои, сообщает 24 канал.

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Они таковы на самом деле потому, что Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление. Если бы этого сопротивления не было, то российским войскам было бы просто зайти вглубь территории Украины. Но поскольку ВСУ очень мощные, то мы видим, что уже довольно длительное время как раз происходит сдерживание продвижения вооруженных сил России на нашу территорию,

– объяснила Маляр.

Она заверила в профессионализме наших военных.

Цели российских оккупантов

По словам замминистра обороны, с целями у захватчиков все просто.

Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Луганской области и потом продвигаться и на Юг и на Восток. У них задача лишить нас выхода к двум морям. Собственно, с Азовским уже есть проблемы и временно оккупированные территории вокруг него. Так же у них цель – лишить нас выхода в Черное море», – говорит Маляр.

Но на сегодняшний день бои идут пока за две цели на пути к основным. Первое – взять Луганскую область. Второе – окружить в кольце украинские войска. Пока что ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные.

ВСУ избивают по российским офицерам

Британская разведка сообщила, что украинцы целят очень точно по среднему офицерскому звену россиян. По словам Маляр, мы сотрудничаем с разведками стран-партнеров и обмениваемся такими данными по нашим ВСУ.

Наши воины уничтожают не только среднее звено, потому что не всю информацию можно обнародовать во время войны. Но эффективно работают и это позволяет российской армии, которая преобладает по личному составу и вооружению, все же сдерживать и не давать продвигаться очень и очень быстро, – сказала она.

Маляр в очередной раз подчеркнула, что, к сожалению, ситуация сложная и в определенных местах приходится использовать еще некоторые маневры, например где-то отступать. Но если бы не было такого мощного сопротивления ВСУ, ситуация была бы значительно хуже.

Бои на Донбассе

Российские кафиры согнали туда все свои резервы и технику. Они беспощадно обстреливают регион. Очень тяжело сейчас в Луганской области, ведь продолжаются бои за Северодонецк. Они хотят взять город и выдать это за "победу". Кроме того, Россия для усиления и обстрела нашей территории отправляет на границу Курской области дополнительные войска, артиллерию и ракетные установки.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывал , что наиболее горячо в Авдеевке, Торецке. В Лиманском направлении враг продолжает активные обстрелы и активные боевые действия. Бахмутская община и город Соледарь терпят постоянные вражеские обстрелы. Но в наступлении враг успеха не имеет, потому остается на своих позициях.

Также за сутки 29 мая на Донбассе погибли 4 человека. Россияне разрушили и повредили всего 67 гражданских объектов. К сожалению, от этого уберечься пока невозможно. Ведь враг стреляет без разбора по мирным и всему, что есть у него на пути.

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