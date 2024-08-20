Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил в сводке для 24 Канала, что эта территория на Курщине будет очищена от российских войск.

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Что ждет россиян, попавших в "котел"

Свитан отметил, что российские войска точно будут выходить с этой территории в Глушковском районе, поскольку ее практически невозможно оборонять.

По его словам, поняв, что нет смысла строить понтонные мосты, поскольку ВСУ их тоже уничтожают, россияне уже не смогут перебрасывать сюда технику и у них уменьшится количество боеприпасов.

Личный состав на некоторых участках самостоятельно будет принимать решение на выход – без техники, вплавь,

– заявил полковник запаса.

Он добавил, что, учитывая имеющиеся у нас силы и средства, переводом врага в режим оперативного "котла" можем вытеснять россиян оттуда либо брать их в плен. Поэтому данная территория будет очищена от российских военных, а линия боевого столкновения будет идти вдоль Сейма.

Куда может расширяться операция ВСУ

Полковник запаса предполагает, что операция Сил обороны на российской территории будет расширяться, если враг ее не остановит.

По его словам, сделать это противник может, если перебросит в Курскую область около 50 тысяч военных с Донбасса. Пока что россияне этого не делают. А для Путина это до сих пор "ситуация".

На эту ситуацию Путин пока никак не реагирует,

– сказал Свитан.

То есть, заметил военный эксперт, россияне уже вторую неделю не проводят военную операцию. Вместо этого только собирают определенные силы.

Поэтому он не исключает, что атака на железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области может быть пристрелкой. Ведь Десну можно использовать как серьезный оборонительный рубеж, уничтожив мосты через нее.