Эта информация начала появляться еще 28 февраля.
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Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины опровергло эту ложную информацию.
Указанная информация придуманная и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными,
– говорится в сообщении.
Напомним, что в СМИ распространяли информацию о том, что Наталья Перакова погибла в боях против российских оккупантов в результате тяжелого ранения.
Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло информацию о гибели Натальи Пераковой
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