Ця інформація почала з’являтись ще 28 лютого.
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Командування Повітряних Сил Збройних Сил України спростувало цю неправдиву інформацію.
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– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ЗМІ поширювали інформацію про те, що Наталія Перакова загинула у боях проти російських окупантів внаслідок важкого поранення.
Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало цю інформацію про загибель Наталії Перакової
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