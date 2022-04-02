Ця інформація почала з’являтись ще 28 лютого.

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Командування Повітряних Сил Збройних Сил України спростувало цю неправдиву інформацію.

Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ЗМІ поширювали інформацію про те, що Наталія Перакова загинула у боях проти російських окупантів внаслідок важкого поранення.



Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало цю інформацію про загибель Наталії Перакової

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