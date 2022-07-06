ВСУ преуспели на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобужском направлениях. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 6 июля.
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Успех ВСУ на Востоке
На Славянском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в районе Долины. ВСУ удалось отбросить оккупантов назад.
На Краматорском направлении российские захватчики пытались наступать на Верхнекаменское, Белогоровку и Григоровку. Наши воины нанесли врагу значительные потери, поэтому оккупанты отошли.
Украинские защитники остановили враждебное наступление и на Бахмутском направлении. Россияне пытались прорваться в районе Спорного и Вершины. Захватчики понесли потери и отступили. Сейчас враг перегруппировывается.
Южнобужское направление
Оккупанты пытались наступать в направлении Лозового. Однако украинские воины жестко подавили их.
Результаты работы украинской авиации
Украинская авиация тоже наносит урон врагу. За сутки 5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили:
- 2 полевых склада боеприпасов;
- 2 взводных опорных пункта российских оккупантов;
- свыше 10 единиц вражеской техники.
Утраты в живой силе уточняются.
Ситуация на других направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
- На Сиверском направлении агрессор обстреливал позиции ВСУ возле Железного Моста, Шалыгиного и Эсмани.
- На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районе 10 населенных пунктов. Также российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Перемоги.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиаудары возле Авдеевки.
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