ЗСУ зазнали успіху на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 6 липня.

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Успіх ЗСУ на Сході

На Слов'янському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм у районі Долини. ЗСУ вдалося відкинули окупантів назад.

На Краматорському напрямку російські загарбники намагалися наступати на Верхньокам'янське, Білогорівку та Григорівку. Наші воїни завдали ворогу значних втрат, тому окупанти відійшли.

Українські захисники зупинили ворожий наступ і на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися прорватися в районі Спірного та Вершини. Загарбники зазнали втрат і відступили. Зараз ворог перегруповується.

Південнобузький напрямок

Окупанти намагалися наступати в напрямку Лозового. Проте українські воїни жорстко придушили їх.

Результати роботи української авіації

Українська авіація теж завдає втрат ворогові. За добу 5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил ЗСУ знищили:

2 польові склади боєприпасів;

2 взводні опорні пункти російських окупантів;

понад 10 одиниць ворожої техніки.

Втрати у живій силі уточнюються.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції ЗСУ біля Залізного Мосту, Шалигиного та Есмані.

На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районі 10 населених пунктів. Також російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаударів біля Авдіївки.

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