Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Но даже несмотря на такое развитие событий, силы российских военных не являются бесконечными.

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По словам Кириленко, каждая территориальная община прилагает максимальные усилия в борьбе с оккупантами. Именно такое сопротивление и сломило план Владимира Путина по мгновенному захвату всей территории Украины.

Как отметил председатель Донецкой ОГА, по количеству личного состава армия России больше, но по прочности, духу, и характеру – сравнение с ВСУ неуместно.

Мы понимаем, что такая орда, когда останавливаются целые боевые подразделения с техникой, а буквально следом появляются новые подразделения, дает им преимущество в количестве. Но мы понимаем, что их ресурсы не бесконечны,

– добавил Кириленко.

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