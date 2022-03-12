Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Та навіть попри такий розвиток подій, сили російських військових не є нескінченними.

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За словами Кириленка, кожна територіальна громада докладає максимальних зусиль у боротьбі з окупантами. Саме такий опір і зламав план Володимира Путіна щодо миттєвого захоплення всієї території України.

Як зауважив голова Донецької ОВА, за кількістю особового складу армія Росії є більшою, але за міцністю, духом, та характером – порівняння із ЗСУ недоречне.

Ми розуміємо, що така орда, коли зупиняються цілі бойові підрозділи з технікою, а буквально слідом з'являються нові підрозділи, дає їм перевагу у кількості. Але ми розуміємо, що їх ресурси не є нескінченними,

– додав Кириленко.

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