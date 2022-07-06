Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ на вечер 6 июля.
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Так, украинские бойцы остановили наступления врага на направлениях:
- Мироновка – Луганское,
- Гольмовский – Новолуганское.
Наши защитники заставили оккупантов отойти. Кроме того, захватчики наступали на направлении Довгенькое – Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли. Также ВСУ успешно отразили вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка.
Какая ситуация на Донбассе
- На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.
- На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.
- На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции наших подразделений с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Все для того, чтобы сковывать наши войска.
Что препятствует россиянам на Донбассе
Украинские военные успешно уничтожают склады боеприпасов противника. В ближайшем будущем это может оказать серьезное влияние на ход боевых действий. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По словам военного эксперта, оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
А сейчас этих складов нет. Через час уничтожен склад, формировавшийся годами,
– добавил он.
Такие удары ВСУ по военным складам наносят существенный вред врагу.
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